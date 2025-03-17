Зеленский и Милей обсудили помощь Аргентине и прекращение огня
Киев • УНН
Зеленский выразил соболезнования Милею из-за наводнения в Аргентине и предложил помощь. Также обсудили переговоры о прекращении огня и укрепление двусторонних отношений.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Речь шла о наводнении в Аргентине и готовности Украины помогать, а кроме того о переговорах с США и предложении полного 30-дневного прекращения огня, передает УНН.
Провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Выразил соболезнования по поводу недавнего наводнения, в результате которого погибло 16 человек и тысячи потеряли дом. Украина готова помочь Аргентине защитить жизнь и оказать необходимую помощь
Кроме того, Зеленский рассказал о конструктивной встрече украинской и американской команд в Джидде, во время которой Украина поддержала предложение США о безусловном полном 30-дневном прекращении огня.
Сейчас мы видим, как россия выдвигает абсолютно ненужные условия и фактически отказывается от этого предложения. москва хочет не мира, а продолжения войны. Голос Хавьера может помочь в приближении мира. Мы рассчитываем на него
Также обсудили укрепление двусторонних отношений, в частности торгово-экономических, что принесет пользу обеим нашим странам, резюмировал Зеленский.
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