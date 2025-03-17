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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31740 перегляди

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Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

Київ • УНН

 • 61113 перегляди

Зеленський висловив співчуття Мілею через повінь в Аргентині та запропонував допомогу. Також обговорили перемовини щодо припинення вогню та зміцнення двосторонніх відносин.

Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Йшлося про повінь в Аргентині і готовність України допомагати, а крім того про перемовини з США та пропозицію повного 30-денного припинення вогню, передає УНН.

Провів телефонну розмову з Президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Висловив співчуття з приводу нещодавньої повені, внаслідок якої загинуло 16 людей і тисячі втратили дім. Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати необхідну допомогу 

- повідомив Зеленський.

Крім того, Зеленський розповів про конструктивну зустріч української та американської команд у Джидді, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного повного 30-денного припинення вогню.

Зараз ми бачимо, як росія висуває абсолютно непотрібні умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. москва хоче не миру, а продовження війни. Голос Хавʼєра може допомогти в наближенні миру. Ми розраховуємо на нього 

- додав Президент України.

Також обговорили зміцнення двосторонніх відносин, зокрема торговельно-економічних, що принесе користь обом нашим країнам, резюмував Зеленський.

Щонайменше 16 загиблих: в Аргентині оголошено триденну національну жалобу за жертвами повені10.03.25, 13:56 • 14596 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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