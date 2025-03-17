Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Йшлося про повінь в Аргентині і готовність України допомагати, а крім того про перемовини з США та пропозицію повного 30-денного припинення вогню, передає УНН.

Провів телефонну розмову з Президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Висловив співчуття з приводу нещодавньої повені, внаслідок якої загинуло 16 людей і тисячі втратили дім. Україна готова допомогти Аргентині захистити життя й надати необхідну допомогу - повідомив Зеленський.

Крім того, Зеленський розповів про конструктивну зустріч української та американської команд у Джидді, під час якої Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного повного 30-денного припинення вогню.

Зараз ми бачимо, як росія висуває абсолютно непотрібні умови й фактично відмовляється від цієї пропозиції. москва хоче не миру, а продовження війни. Голос Хавʼєра може допомогти в наближенні миру. Ми розраховуємо на нього - додав Президент України.

Також обговорили зміцнення двосторонніх відносин, зокрема торговельно-економічних, що принесе користь обом нашим країнам, резюмував Зеленський.

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