Зеленский и глава Пентагона выступили в вашингтонском Университете национальной обороны
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский и глава Пентагона США Ллойд Остин обсудили вопросы обороны Украины в Национальном университете обороны в Вашингтоне.
Глава Пентагона Ллойд Остин вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским выступили в вашингтонском Университете национальной обороны, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона США Ллойд Остин выступили в вашингтонском Университете национальной обороны по вопросу обороны Украины", - говорится в сообщении СМИ.
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Напомним
Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретится с главой США Джозефом Байденом и проведет ряд встреч и переговоров.
12 декабря, во время визита в США Зеленский, помимо встречи с американским лидером Джо Байденом, выступит перед сенаторами.
Зеленский и глава Пентагона выступили в вашингтонском Университете национальной обороны
Президент Украины Зеленский и глава Пентагона США Ллойд Остин обсудили вопросы обороны Украины в Национальном университете обороны в Вашингтоне.
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