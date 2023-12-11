Зеленский и глава Пентагона выступили в вашингтонском Университете национальной обороны

Глава Пентагона Ллойд Остин вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским выступили в вашингтонском Университете национальной обороны, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Президент Украины Владимир Зеленский и глава Пентагона США Ллойд Остин выступили в вашингтонском Университете национальной обороны по вопросу обороны Украины", - говорится в сообщении СМИ.

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Напомним

Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретится с главой США Джозефом Байденом и проведет ряд встреч и переговоров.

12 декабря, во время визита в США Зеленский, помимо встречи с американским лидером Джо Байденом, выступит перед сенаторами.