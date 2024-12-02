Зеленский: "до своей смерти Путин будет сидеть в Кремле"

Долгая война выгодна лишь Путину, который боится собственного общества и стремится оставаться в Кремле до конца жизни. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает УНН.

Долгая война никому не выгодна, кроме Путина. У него не получилось нас быстро захватить и он ушел в долгую войну, потому что ему нечего терять. Он до своей смерти будет находиться в Кремле, потому что он боится только своего общества