Зеленский: "до своей смерти Путин будет сидеть в Кремле"
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что долгая война выгодна только Путину, который боится собственного общества. По словам Зеленского, российский лидер стремится оставаться в Кремле до конца жизни.
Долгая война выгодна лишь Путину, который боится собственного общества и стремится оставаться в Кремле до конца жизни. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает УНН.
Долгая война никому не выгодна, кроме Путина. У него не получилось нас быстро захватить и он ушел в долгую войну, потому что ему нечего терять. Он до своей смерти будет находиться в Кремле, потому что он боится только своего общества
Он говорит, что Путин будет делать все для продолжения войны, ведь его легитимность будет под вопросом.
Напомним
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"Желательно на три буквы": Зеленский ответил, на что должна пойти россия2 дек. 2024, 15:13 • 13935 просмотров