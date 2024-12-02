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Зеленский: "до своей смерти Путин будет сидеть в Кремле"

Зеленский: "до своей смерти Путин будет сидеть в Кремле"

Киев  •  УНН

 • 2779 просмотра

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Президент Украины заявил, что долгая война выгодна только Путину, который боится собственного общества. По словам Зеленского, российский лидер стремится оставаться в Кремле до конца жизни.

Долгая война выгодна лишь Путину, который боится собственного общества и стремится оставаться в Кремле до конца жизни. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает УНН.

Долгая война никому не выгодна, кроме Путина. У него не получилось нас быстро захватить и он ушел в долгую войну, потому что ему нечего терять. Он до своей смерти будет находиться в Кремле, потому что он боится только своего общества

- сказал Зеленский.

Он говорит, что Путин будет делать все для продолжения войны, ведь его легитимность будет под вопросом.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский прибегнул к " Дню дипломатической лексики "и отметил, что Россия должна пойти"на три буквы".

"Желательно на три буквы": Зеленский ответил, на что должна пойти россия2 дек. 2024, 15:13 • 13935 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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