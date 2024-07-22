Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры по 4 новым соглашениям по безопасности с партнерами. После их подписания Украина будет иметь около 30 договоров, включая соглашения со странами не только НАТО.
Украина планирует в ближайшее время начать переговоры по еще 4 соглашениям по безопасности. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Глава государства анонсировал новые переговоры с партнерами по соглашениям по безопасности. По его словам, Киев стремится оперативно подготовить документы к подписанию.
Наша команда готовит еще четыре новых соглашения по безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны довольно оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие
Он добавил, что после подписания этих соглашений Украина будет иметь около 30 договоров с партнерами.
Ермак: "Сегодня мы имеем соглашения по безопасности о гарантиях для Украины со всеми странами G7"14 июня 2024, 08:20 • 35808 просмотров
Мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны - и не только страны НАТО. Но все - одинаково готовы помогать нам в защите общих ценностей. И это будет
Напомним,
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с девятью странами.