Украина планирует в ближайшее время начать переговоры по еще 4 соглашениям по безопасности. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Глава государства анонсировал новые переговоры с партнерами по соглашениям по безопасности. По его словам, Киев стремится оперативно подготовить документы к подписанию.

Наша команда готовит еще четыре новых соглашения по безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и должны довольно оперативно подготовить документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие - заявил Зеленский.

Он добавил, что после подписания этих соглашений Украина будет иметь около 30 договоров с партнерами.

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Мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны - и не только страны НАТО. Но все - одинаково готовы помогать нам в защите общих ценностей. И это будет - уверен глава государства.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с девятью странами.