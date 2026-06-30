Зеленский анонсировал увеличение финансирования боевых батальонов с июля

$44.850.0151.170.04
ukenru
10:42 • 16576 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo
10:06 • 22373 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
08:14 • 21672 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
07:42 • 26842 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
30 июня, 06:33 • 26819 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 23870 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 27393 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 32808 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
29 июня, 12:01 • 68226 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 89920 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+32°
5м/с
36%
748мм
Популярные новости
За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - ГенштабPhoto30 июня, 03:38 • 22142 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 33633 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video07:59 • 18927 просмотра
В Киеве масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей, есть погибшая и пострадавшиеPhoto09:24 • 13125 просмотра
Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры09:37 • 12731 просмотра
публикации
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства11:28 • 11612 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo10:42 • 16576 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 33645 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 46746 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 89920 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video07:59 • 18945 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 61536 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 77292 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 88217 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 124551 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Зеленский анонсировал увеличение финансирования боевых батальонов с июля

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Президент сообщил о масштабировании программы прямого финансирования подразделений. Также с декабря 2025 года действует программа гарантированного распределения личного состава для бригад.

Зеленский анонсировал увеличение финансирования боевых батальонов с июля

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение финансирования боевых батальонов с июля, о чем написал в соцсетях по итогам доклада заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы во вторник, пишет УНН.

Доклад Павла Палисы по результатам общения с командирами боевых бригад. Первое: хорошо работает программа прямого финансирования подразделений. Будем эту программу масштабировать. Со следующего месяца увеличится объем финансирования в расчете на каждый батальон, выполняющий боевые задачи

- отметил Зеленский.

С прошлого года, когда такое финансирование стартовало, по его словам, это уже позволило бригадам ускорить закупки дронов и других необходимых средств. "Теперь и на каждый боевой батальон будет больше средств, и дополнительно заработает отдельное финансирование на подразделения артиллерии, действующие в полосе боевых действий, а также на части корпусного уровня, выполняющие боевые задачи. Решение Ставки по этому поводу уже есть, и в июле наши подразделения получат дополнительные ресурсы", - подчеркнул Президент.

"Второе: доказывает свою эффективность также программа гарантированного ежемесячного распределения личного состава для боевых бригад. Программа действует с декабря 2025 года и теперь вышла на стабильное усиление бригад. Это означает больше прогнозируемости для командиров в управлении и значительно больше возможностей подразделений в самостоятельной организации подготовки личного состава", - продолжил Глава государства.

По его словам, "третье: Павел Палиса доложил и о коммуникации с партнерами относительно отдельных договоренностей об усилении ПВО". "Есть вещи, которые можем сделать дополнительно в сотрудничестве на уровне между Соединенными Штатами и европейскими странами. Важно, чтобы украинские дипломаты на сто процентов обеспечивали необходимую коммуникацию между военными соответствующих государств. Ракеты и системы ПВО для Украины – это первый приоритет международной работы. Благодарю каждого, кто помогает!" - указал Зеленский.

Украина получила первый транш на дроны от ЕС в размере 3,9 млрд евро30.06.26, 13:20 • 1918 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика