Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение финансирования боевых батальонов с июля, о чем написал в соцсетях по итогам доклада заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы во вторник, пишет УНН.

Доклад Павла Палисы по результатам общения с командирами боевых бригад. Первое: хорошо работает программа прямого финансирования подразделений. Будем эту программу масштабировать. Со следующего месяца увеличится объем финансирования в расчете на каждый батальон, выполняющий боевые задачи - отметил Зеленский.

С прошлого года, когда такое финансирование стартовало, по его словам, это уже позволило бригадам ускорить закупки дронов и других необходимых средств. "Теперь и на каждый боевой батальон будет больше средств, и дополнительно заработает отдельное финансирование на подразделения артиллерии, действующие в полосе боевых действий, а также на части корпусного уровня, выполняющие боевые задачи. Решение Ставки по этому поводу уже есть, и в июле наши подразделения получат дополнительные ресурсы", - подчеркнул Президент.

"Второе: доказывает свою эффективность также программа гарантированного ежемесячного распределения личного состава для боевых бригад. Программа действует с декабря 2025 года и теперь вышла на стабильное усиление бригад. Это означает больше прогнозируемости для командиров в управлении и значительно больше возможностей подразделений в самостоятельной организации подготовки личного состава", - продолжил Глава государства.

По его словам, "третье: Павел Палиса доложил и о коммуникации с партнерами относительно отдельных договоренностей об усилении ПВО". "Есть вещи, которые можем сделать дополнительно в сотрудничестве на уровне между Соединенными Штатами и европейскими странами. Важно, чтобы украинские дипломаты на сто процентов обеспечивали необходимую коммуникацию между военными соответствующих государств. Ракеты и системы ПВО для Украины – это первый приоритет международной работы. Благодарю каждого, кто помогает!" - указал Зеленский.

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