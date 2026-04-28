Зеленский анонсировал кадровые решения в госкомпании "Леса Украины"

Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
13:16 • 11280 просмотра
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
Парламент вслед за военным положением одобрил продление мобилизации
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Что имеет значение для суда в делах о медицинской халатности — объясняет экспертPhoto
Украина готовит санкции за перевозку украденного россией зерна в Израиль - Зеленский
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нуждаются ли вьющиеся волосы в особом уходе28 апреля, 07:24 • 39118 просмотра
Казахстан меняет маршрут нефти в Германию из-за действий россиян28 апреля, 08:27 • 23691 просмотра
Главные праздники мая, которые нельзя пропустить28 апреля, 08:48 • 36463 просмотра
В вещах жительницы Закарпатья, которая направлялась в Словакию, служебный пес таможенников вынюхал 4 млн грн наличныхPhoto11:20 • 10733 просмотра
ОАЭ заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+12:36 • 20029 просмотра
публикации
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
Эксклюзив
11:37 • 34681 просмотра
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Эксклюзив
28 апреля, 10:19 • 38883 просмотра
Что имеет значение для суда в делах о медицинской халатности — объясняет экспертPhoto
Эксклюзив
28 апреля, 10:10 • 36550 просмотра
Главные праздники мая, которые нельзя пропустить28 апреля, 08:48 • 36485 просмотра
Нуждаются ли вьющиеся волосы в особом уходе28 апреля, 07:24 • 39136 просмотра
Зеленский анонсировал кадровые решения в госкомпании "Леса Украины"

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Зеленский анонсировал кадровые решения в госкомпании "Леса Украины". Причиной стали проблемы с защитой Карпат и неурегулированность в лесной отрасли.

Зеленский анонсировал кадровые решения в госкомпании "Леса Украины"

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых решений в госкомпании "Леса Украины" после обсуждения проблем в лесной отрасли с премьер-министром Юлией Свириденко. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Обсудили с Премьер-министром Юлией Свириденко некоторые кадровые вопросы. В частности, в государственных компаниях, таких как "Леса Украины"

- говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что в эти недели поступает много информации о неурегулированности критических проблем в лесной отрасли и защите украинских Карпат и других важных природных территорий Украины.

Договорились с Премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новых кадровых подходах. В ближайшее время будут решения. Слава Украине

- добавил Президент.

На Буковине перекрыт теневой экспорт леса в Молдову — 26 обысков и 10 миллионов наличными27.04.26, 19:16 • 3006 просмотров

