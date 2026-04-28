Зеленский анонсировал кадровые решения в госкомпании "Леса Украины"
Киев • УНН
Зеленский анонсировал кадровые решения в госкомпании "Леса Украины". Причиной стали проблемы с защитой Карпат и неурегулированность в лесной отрасли.
Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых решений в госкомпании "Леса Украины" после обсуждения проблем в лесной отрасли с премьер-министром Юлией Свириденко. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Обсудили с Премьер-министром Юлией Свириденко некоторые кадровые вопросы. В частности, в государственных компаниях, таких как "Леса Украины"
Зеленский отметил, что в эти недели поступает много информации о неурегулированности критических проблем в лесной отрасли и защите украинских Карпат и других важных природных территорий Украины.
Договорились с Премьер-министром о пересмотре приоритетов соответствующей политики и новых кадровых подходах. В ближайшее время будут решения. Слава Украине
