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Ущерб от боевых действий можно будет фиксировать через"действие"

Киев • УНН

 • 98085 просмотра

КИЕВ. 27 Марта. УНН. Кабинет Министров принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишет УНН.

Ущерб от боевых действий можно будет фиксировать через"действие"

Детали

Постановление определяет порядок сбора и учета информации о повреждении и уничтожении в результате боевых действий недвижимость через портал и приложение “Дия”.

По словам главы правительства, за неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через “Дия” отправить сообщение и зафиксировать факт повреждений. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление.

Цитата

“Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас-со сбора информации и фиксации убытков”, - отметил Шмигаль.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство компенсирует жилье тем, кто его потерял во время войны.

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