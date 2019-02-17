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Сборная Украины потерпела поражение от России в матче за третье место ЧЕ по женскому футзалу

Киев  •  УНН

 • 6282 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В споре за бронзовый комплект медалей чемпионата Европы по женскому футзалу в Португалии встретились сборные Украины и России, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

Уже на стартовой минуте первый момент возник у россиянок, однако мяч после выстрела Никитиной пролетел над воротами Сагайдачного.

За 4 минуты значительно острую возможность для взятия ворот получили подопечные Олега Шайтанова. Сидоренко могла отмечаться во втором матче подряд. Титова нашла передачей Воловенко, а последняя переадресовала мяч на Анну. Однако, удар последней заблокировала Иванова, удачно вышла из ворот.

Прошла такое же количество времени и счет в матче стал 1:0. Данилова на правом фланге обигралася с Самородов и неотразимым ударом сняла паутину с девятки ворот украинской сборной.

На тринадцатом минуте команда Евгения Кузьмина имела прекрасную возможность, чтобы удвоить свое преимущество. Алемайкина вывела на ударную позицию Лебедеву, но последняя попала в штангу.

У "желто-синих" на протяжении первой половины моменты возникали, прежде всего, после ударов с дальней дистанции. На пятнадцатой минуте шанс на то, чтобы отличиться получила Дударчук. Дубицкая после розыгрыша аута откатил мяч под удар Юлии, но и пробила выше. Зато уже в следующей атаке россиянки вдруг поразили владения Сагайдачного. Алемайкина снова точным ассистом нашла Лебедеву, которая осталась совершенно одной в нескольких метрах от украинских ворот, удвоив преимущество своей команды.

В минуту хозяйки сфолили пятый раз, заставив себя действовать на паркете значительно осторожнее. Впрочем, дело до дабл-пенальти все же дошло. На восемнадцатой минуте подопечные Евгения Кузьмина нарушили правила на своей атаки. Приговор взялась выполнять Воловенко, и мощным ударом поразил девятку ворот Ивановой - 1:2.

После отдыха команда Олега Шайтанова активно прессинговала своих соперниц. Это совершенно отодвинуло игру от ворот Сагайдачного, которая почти не касалась мяча после перерыва.

Однако, и в нападении "желто-синие" сумели найти свою возможность, чтобы догнать соперника. Левша пробила издалека, а Иванова отбила мяч перед собой. Первой на добивании оказался Форсюк, которую кипер россиянок откровенно дернула за футболку, что привело к назначению пенальти. Шестиметровый удачно выполнила капитан сборной Украины - Юлия Титова, установив на табло равный счет (2:2).

В конце матча команды почти не рисковали, отложив определение обладателя бронзовых медалей на серию пенальти.

В составе "желто-синих" с шестиметровой отметки отличились Дубицкая и Воловенко, зато удар Юлии Форсюк прошел мимо ворот. На это россиянки ответили тремя точными попытками и завоевали бронзовые медали Евро-2019.

Добавим, что в финале турнира сойдутся команды Испании и Португалии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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