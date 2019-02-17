Збірна України зазнала поразки від Росії у матчі за третє місце ЧЄ з жіночого футзалу

Вже на стартовій хвилині перший момент виник у росіянок, однак, м’яч після пострілу Нікітіної пролетів над воротами Сагайдачної.

За 4 хвилини значно гострішу нагоду для взяття воріт отримали підопічні Олега Шайтанова. Сидоренко могла відзначатися у другому матчі поспіль. Титова знайшла передачею Воловенко, а остання переадресувала м’яч на Анну. Однак, удар останньої заблокувала Іванова, яка вдало вийшла з воріт.

Минула така сама кількість часу і рахунок у матчі став 1:0. Данилова на правому фланзі обігралася з Самородовою і невідпорним ударом зняла павутиння з дев’ятки воріт української збірної.

На 13-ій хвилині команда Євгенія Кузьміна мала чудову нагоду, аби подвоїти власну перевагу. Алемайкіна вивела на ударну позицію Лебедєву, але остання поцілила у стійку.

У "жовто-синіх" впродовж першої половини моменти виникали, передусім, після ударів з далекої відстані. На 15-ій хвилині шанс на те, щоб відзначитися отримала Дударчук. Дубицька після розіграшу ауту відкотила м’яч під удар Юлії, але та пробила вище. Натомість, вже у наступній атаці росіянки вдруге вразили володіння Сагайдачної. Алемайкіна знову точним асистом знайшла Лебедєву, яка залишилася абсолютно однією у декількох метрах від українських воріт, подвоївши перевагу своєї команди.

За хвилину господарки сфолили вп’яте, змусивши себе діяти на паркеті значно обережніше. Втім, справа до дабл-пенальті все ж дійшла. На 18-ій хвилині підопічні Євгенія Кузьміна порушили правила під час власної атаки. Вирок взялася виконувати Воловенко, і потужним ударом вразила дев’ятку воріт Іванової - 1:2.

Після відпочинку команда Олега Шайтанова активно пресингувала своїх суперниць. Це абсолютно відсунуло гру від воріт Сагайдачної, яка майже не торкалася м’яча після перерви.

Однак, і у нападі "жовто-сині" зуміли знайти свою нагоду, щоб наздогнати суперника. Шульга пробила здалеку, а Іванова відбила м’яч перед собою. Першою на добиванні виявилася Форсюк, яку кіпер росіянок відверто смикнула за футболку, що призвело до призначення пенальті. Шестиметровий вдало виконала капітан збірної України – Юлія Титова, встановивши на табло рівний рахунок (2:2).

Наприкінці матчу команди майже не ризикували, відклавши визначення володаря бронзових медалей на серію пенальті.

У складі "жовто-синіх" з шестиметрової позначки відзначилися Дубицька та Воловенко, натомість, удар Юлії Форсюк пройшов повз ворота. На це росіянки відповіли трьома точними спробами та завоювали бронзові медалі Євро-2019.

Додамо, що у фіналі турніру зійдуться команди Іспанії та Португалії.