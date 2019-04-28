Сборная Украины потерпела минимальное поражение на старте ЧМ по хоккею

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109235 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113246 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115921 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116644 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146081 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115866 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145020 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130401 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130413 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Сборная Украины потерпела минимальное поражение на старте ЧМ по хоккею

Сборная Украины потерпела минимальное поражение на старте ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

 • 8205 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Национальная сборная команда Украины с поражения начала свои выступления на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе ІВ в Таллинне, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФХУ.

В первом матче турнира "сине-желтые" уступили одному из главных претендентов на повышение в классе - команде Японии.
Японцы имели ощутимое преимущество в первом периоде. Усилиями Хирано азиаты открыли счет в поединке. До первого перерыва команды обменялись заброшенными шайбами.

Во второй 20-минутке команды вновь обменялись заброшенными шайбами. На точный бросок Сайто украинцы ответили выстрелом Филиппа Пангелова-Юлдашев. Воспитанник киевского "Сокола" провел свой первый матч в составе национальной сборной и сразу отметился дебютной шайбой.

Как ни старались украинцы, но отыграться в третьем периоде нашей команде не удалось. Андрей Срюбко мотивировал своих подопечных на финальный штурм, однако оборона японской команды выстояла. В итоге, несмотря на неплохую игру, украинская команда не смогла получить очки в матче против Японии - 2:3.

В других противостояниях чемпионата Румыния в серии послематчевых буллитов победила Эстонию 4:3, а матч Нидерланды - Польша продолжается. Сейчас счет 3:1 в пользу поляков.

Заметим, что завтра "желто-голубая" команда сыграет против еще одного фаворита чемпионата - Польши.

Украинские Национальные Новости

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