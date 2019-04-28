Збірна України зазнала мінімальної поразки на старті ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Національна збірна команда України з поразки розпочала свої виступи на чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні ІВ у Таллінні, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФХУ.
У першому матчі турніру "синьо-жовті" поступилися одному з головних претендентів на підвищення в класі – команді Японії.
Японці мали відчутну перевагу у першому періоді. Зусиллями Хірано азіати відкрили рахунок у поєдинку. До першої перерви команди обмінялися закинутими шайбами.
У другій 20-хвилинці команди знову обмінялися закинутими шайбами. На точний кидок Сайто українці відповіли пострілом Філіпа Пангелова-Юлдашева. Вихованець київського "Сокола" провів свій перший матч у складі національної збірної і відразу відзначився дебютною шайбою.
Як не намагалися українці, але відігратися у третьому періоді нашій команді не вдалось. Андрій Срюбко мотивував своїх підопічних на фінальний штурм, проте оборона японської команди вистояла. У підсумку, не зважаючи на непогану гру, українська команда не змогла здобути очки у матчі проти Японії – 2:3.
В інших протистояннях чемпіонату Румунія в серії післяматчевих булітів перемогла Естонію 4:3, а матч Нідерланди – Польща триває. Наразі рахунок 3:1 на користь поляків.
Зауважимо, що завтра "жовто-блакитна" команда зіграє проти ще одного фаворита чемпіонату – Польщі.