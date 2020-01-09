Сборная Украины по хоккею получила заключительного соперника квалификации на Олимпийские игры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Последним соперником сборной Украины по хоккею по 3-му раунду предварительной квалификации к Олимпийским играм-2022 стала команда Нидерландов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.
Голландцы в Барселоне доиграли свой перенесен из-за проблем со льдом матч против сборной Испании и победили со счетом 5:3.
Таким образом, в группу Н голландцы присоединились к Украине, Казахстана и Польши.
Матчи квалификации будут проходить с 6 по 9 февраля в Нур-Султане. В финальный раунд олимпийского отбора выйдет только победитель турнира в Казахстане.
Стоит отметить, что точно на Играх-2022 в Китае выступят восемь лучших сборных в рейтинге “IIHF” по итогам 2019: Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, США, Германия и Швейцария. Также автоматически место на Олимпийском турнире получат хозяева со сборной Китая. Еще три участника Игр-2022 определятся после завершения квалификации в августе 2020 года.
Добавим также, национальная сборная Украины принимала участие в Зимних Олимпийских играх только один раз в своей истории — в 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити.