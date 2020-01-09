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Збірна України з хокею отримала заключного суперника кваліфікації на Олімпійські ігри

Київ • УНН

 • 15820 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Останнім суперником збірної України з хокею по 3-му раунду попередньої кваліфікації до Олімпійських ігор-2022 стала команда Нідерландів, передає УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.

Нідерландці в Барселоні дограли свій перенесений через проблеми з льодом матч проти збірної Іспанії і перемогли з рахунком 5:3.

Таким чином, до групи Н нідерландці приєдналися до України, Казахстану та Польщі.

Матчі кваліфікації проходитимуть з 6 по 9 лютого в Нур-Султані. У фінальний раунд олімпійського відбору вийде тільки переможець турніру в Казахстані.

Варто відзначити, що точно на Іграх-2022 в Китаї виступлять вісім найкращих збірних у рейтингу “IIHF” за підсумками 2019 року: Канада, Росія, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія. Також автоматично місце на Олімпійському турнірі отримають господарі зі збірної Китаю. Ще три учасники Ігор-2022 визначаться після завершення кваліфікації в серпні 2020-го року.

Додамо також, національна збірна України брала участь в Зимових Олімпійських іграх тільки один раз в своїй історії — в 2002-му році в американському Солт-Лейк-Сіті.

Українські Національні Новини

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