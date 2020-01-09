Збірна України з хокею отримала заключного суперника кваліфікації на Олімпійські ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Останнім суперником збірної України з хокею по 3-му раунду попередньої кваліфікації до Олімпійських ігор-2022 стала команда Нідерландів, передає УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Нідерландці в Барселоні дограли свій перенесений через проблеми з льодом матч проти збірної Іспанії і перемогли з рахунком 5:3.
Таким чином, до групи Н нідерландці приєдналися до України, Казахстану та Польщі.
Матчі кваліфікації проходитимуть з 6 по 9 лютого в Нур-Султані. У фінальний раунд олімпійського відбору вийде тільки переможець турніру в Казахстані.
Варто відзначити, що точно на Іграх-2022 в Китаї виступлять вісім найкращих збірних у рейтингу “IIHF” за підсумками 2019 року: Канада, Росія, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія. Також автоматично місце на Олімпійському турнірі отримають господарі зі збірної Китаю. Ще три учасники Ігор-2022 визначаться після завершення кваліфікації в серпні 2020-го року.
Додамо також, національна збірна України брала участь в Зимових Олімпійських іграх тільки один раз в своїй історії — в 2002-му році в американському Солт-Лейк-Сіті.