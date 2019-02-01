Сборная Украины по футзалу нанесла поражение команде Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинская сборная под руководством Александра Косенко заработала преимущество в два мяча по итогам первого тайма и сумела её удержать после перерыва контрольного поединка с футзальной командой Чехии, информирует УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.
Первые минуты повторной встречи снова активно начала команда Томаша Нойманна. Дважды воротам “желто-синих” угрожал Сайдлер, но Савенко оба раза удачно сыграл на последнем рубеже.
Существенно изменил ход игры гол “желто-голубой” сборной на пятой минуте. Чехи применили высокий прессинг, и украинцы сумели его преодолеть. В результате, Фаренюк точным пасом вывел Шотурму лицом к лицу с Вахалой, и Петр удачно реализовал свою возможность.
На двенадцатой минуте шанс сделать счет равным имел вратарь чешской сборной. Украинцы не накрыли Вахалу, и тот сильным ударом издали попал в штангу.
Подопечным Александра Косенко удалось забить второй гол до перерыва. Кипер чехов снова слишком далеко вышел из ворот, за что был наказан точным ударом Малышко со своей половины поля.
Уже после отдыха украинцы создали сразу 3 невероятных момента. С мощным ударом со штрафного Микитюка вратарь чешской сборной справиться не сумел, и счет стал 3:0 в пользу команды Косенко.
За 8 минут до финального свистка хозяева начали разыгрывать пятого полевого и это дало свой результат. Сначала тот же Сайдлер после ассиста Решетара сократил разницу до двух голов. Зато на тридцать седьмой минуте Внук установил на табло результат 2:3.
Концовка поединка проходила очень напряженно, ведь обе команды имели по 5 фолов, что не давало им права на ошибку. Наконец, на последних секундах встречи Педяш подсторожил на обрезке чехов, и отправил мяч в пустые ворота, установив окончательный счет матча — 4:2.
Заметим, что сборная Украины сразу попала в основной раунд отбора ЧМ-2020. Поединки этой стадии состоятся 22-27 октября на территории нашей страны.