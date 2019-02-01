Збірна України з футзалу завдала поразки команді Чехії

Перші хвилини повторної зустрічі знову активніше розпочала команда Томаша Нойманна. Двічі воротам “жовто-синіх” загрожував Сайдлер, але Савенко обидва рази вдало зіграв на останньому рубежі.

Суттєво змінив хід гри гол “жовто-блакитної” збірної на 5-ій хвилині. Чехи застосували високий пресинг, і українці зуміли його подолати. У результаті, Фаренюк точним пасом вивів Шотурму віч-на-віч з Вахалою, і Петро вдало реалізував свою нагоду.

На 12-ій хвилині шанс зробити рахунок рівним мав воротар чеської збірної. Українці не накрили Вахалу, і той сильним ударом здалеку поцілив у стійку.

Підопічним Олександра Косенка вдалося забити другий гол до перерви. Кіпер чехів знову задалеко вийшов з воріт, за що був покараним влучним ударом Малишка зі своєї половини поля.

Вже після відпочинку українці створили одразу 3 неймовірних моменти. З потужним ударом зі штрафного Микитюка воротар чеської збірної впоратися не зумів, і рахунок став 3:0 на користь команди Косенка.

За 8 хвилин до фінального свистка господарі почали розігрувати п’ятого польового і це дало свій результат. Спочатку той-таки Сайдлер після асисту Решетара скоротив різницю до двох голів. Натомість, на 37-ій хвилині Внук встановив на табло результат 2:3.

Кінцівка поєдинку минала надзвичайно напружено, адже обидві команди мали по 5 фолів, що не давало їм права на помилку. Зрештою, на останніх секундах зустрічі Педяш підчатував на обрізку чехів, і відправив м’яч у порожні ворота, встановивши остаточний рахунок матчу — 4:2.

Зауважимо, що збірна України одразу потрапила до основного раунду відбору ЧС-2020. Поєдинки цієї стадії відбудуться 22-27 жовтня на території нашої країни.