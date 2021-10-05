Сборная Украины потеряла трех футболистов перед поединком с Финляндией

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 109126 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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КИЕВ. 5 октября. УНН. И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил о кадровых проблемах в составе "желто-голубых", информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Цитата

Двое полевых игроков сборной выбыли из-за травм, а вратарь Денис Бойко не поможет команде по семейным обстоятельствам.
“У нас есть серьезные потери, но без этого не бывает. Выбыл Миколенко. Мы его обследовали — проблема с приводящей мышцей.

Неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление. У Буяльского также надрыв приводящей мышцы, он выбыл на две недели. Бойко не будет в сборной по семейным обстоятельствам. Не могу сказать о Харатин и Ярмоленко, которые пока достаются в расположение команды”, — подчеркнул Петраков.

О якобы сложных отношениях с Караваевым наставник ответил следующее: “это полная чушь. Я вызвал Александра, мы с ним в прекрасных отношениях. Мы с ним посмеялись, поговорили. Все нормально, никого не слушайте. Самое главное — достоверная информация”.

Дополнение

Поединок Финляндия — Украина пройдет 9-го октября в 19:00 в Хельсинки.

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