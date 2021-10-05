Сборная Украины потеряла трех футболистов перед поединком с Финляндией
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил о кадровых проблемах в составе "желто-голубых", информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.
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Двое полевых игроков сборной выбыли из-за травм, а вратарь Денис Бойко не поможет команде по семейным обстоятельствам.
“У нас есть серьезные потери, но без этого не бывает. Выбыл Миколенко. Мы его обследовали — проблема с приводящей мышцей.
Неизвестно, сколько времени потребуется на восстановление. У Буяльского также надрыв приводящей мышцы, он выбыл на две недели. Бойко не будет в сборной по семейным обстоятельствам. Не могу сказать о Харатин и Ярмоленко, которые пока достаются в расположение команды”, — подчеркнул Петраков.
О якобы сложных отношениях с Караваевым наставник ответил следующее: “это полная чушь. Я вызвал Александра, мы с ним в прекрасных отношениях. Мы с ним посмеялись, поговорили. Все нормально, никого не слушайте. Самое главное — достоверная информация”.
Дополнение
Поединок Финляндия — Украина пройдет 9-го октября в 19:00 в Хельсинки.