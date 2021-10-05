Збірна України втратила трьох футболістів перед поєдинком із Фінляндією

Цитата

Двоє польових гравців збірної вибули через травми, а воротар Денис Бойко не допоможе команді через сімейні обставини.

"У нас є серйозні втрати, але без цього не буває. Вибув Миколенко. Ми його обстежили — проблема з привідним м'язом.

Невідомо, скільки часу потрібно на відновлення. У Буяльського також надрив привідного м'яза, він вибув на два тижні. Бойко не буде в збірній за сімейними обставинами. Не можу сказати про Харатіна та Ярмоленка, які поки що дістаються до розташування команди", - підкреслив Петраков.

Про нібито складні стосунки із Караваєвим наставник відповів наступне: "це повна нісенітниця. Я викликав Олександра, ми з ним у чудових стосунках. Ми з ним посміялися, поговорили. Усе нормально, нікого не слухайте. Найголовніше — достовірна інформація".

Доповнення

Поєдинок Фінляндія – Україна пройде 9-го жовтня о 19:00 у Хельсінкі.