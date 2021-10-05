Збірна України втратила трьох футболістів перед поєдинком із Фінляндією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков заявив про кадрові проблеми у складі "жовто-блакитних", інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
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Двоє польових гравців збірної вибули через травми, а воротар Денис Бойко не допоможе команді через сімейні обставини.
"У нас є серйозні втрати, але без цього не буває. Вибув Миколенко. Ми його обстежили — проблема з привідним м'язом.
Невідомо, скільки часу потрібно на відновлення. У Буяльського також надрив привідного м'яза, він вибув на два тижні. Бойко не буде в збірній за сімейними обставинами. Не можу сказати про Харатіна та Ярмоленка, які поки що дістаються до розташування команди", - підкреслив Петраков.
Про нібито складні стосунки із Караваєвим наставник відповів наступне: "це повна нісенітниця. Я викликав Олександра, ми з ним у чудових стосунках. Ми з ним посміялися, поговорили. Усе нормально, нікого не слухайте. Найголовніше — достовірна інформація".
Доповнення
Поєдинок Фінляндія – Україна пройде 9-го жовтня о 19:00 у Хельсінкі.