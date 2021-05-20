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Сборная Украины потеряла одного из лидеров "Динамо" перед Евро-2020

Киев • УНН

 • 15596 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Сборная Украины не сможет рассчитывать на полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского на Евро-2020, который получил повреждение в финале Кубка Украины, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Сборная Украины потеряла одного из лидеров "Динамо" перед Евро-2020

Детали

Буяльский начал подготовку к Евро вместе с другими игроками, которые прибыли в Харьков 15 мая. Во время беговой работы Буяльский не испытывал никаких проблем, однако когда начались игровые нагрузки, появилась боль в ноге, которая только нарастала.

Обследование показало, что у Виталия - трещина плюсневой кости ступни, что стало следствием столкновения в заключительном матче клубного сезона. Лечение и восстановление после такой травмы в среднем длится около месяца. Поэтому полузащитник не сможет выступить на чемпионате Европы.

Отмечено, что Буяльский покинул расположение главной команды страны. Остальные 24 исполнителя работают в общей группе: сейчас в сборной продолжается вечерняя тренировка на стадионе "Металлист".

Дополнение

В этом сезоне Буяльский за "Динамо" сыграл 35 поединков и забил 4-е гола при 3-х ассистах.

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