Збірна України втратила одного із лідерів "Динамо" перед Євро-2020

Деталі

Буяльський розпочав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Буяльський не відчував жодних проблем, однак коли почалися ігрові навантаження, з’явився біль у нозі, який лише наростав.

Обстеження показало, що у Віталія — тріщина плюсневої кістки ступні, що стала наслідком зіткнення в заключному матчі клубного сезону. Лікування та відновлення після такої травми в середньому триває близько місяця. Тому півзахисник не зможе виступити на чемпіонаті Європи.

Зазначено, що Буяльський залишив розташування головної команди країни. Решта 24 виконавці працюють у загальній групі: наразі у збірної триває вечірнє тренування на стадіоні "Металіст".

Доповнення

Цього сезону Буяльський за "Динамо" відіграв 35 поєдинків і забив 4-ри голи при 3-х ассистах.