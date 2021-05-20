Збірна України втратила одного із лідерів "Динамо" перед Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Збірна України не зможе розраховувати на півзахисника київського "Динамо" Віталія Буяльського на Євро-2020, який отримав ушкодження у фіналі Кубку України, інформує УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.
Деталі
Буяльський розпочав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Буяльський не відчував жодних проблем, однак коли почалися ігрові навантаження, з’явився біль у нозі, який лише наростав.
Обстеження показало, що у Віталія — тріщина плюсневої кістки ступні, що стала наслідком зіткнення в заключному матчі клубного сезону. Лікування та відновлення після такої травми в середньому триває близько місяця. Тому півзахисник не зможе виступити на чемпіонаті Європи.
Зазначено, що Буяльський залишив розташування головної команди країни. Решта 24 виконавці працюють у загальній групі: наразі у збірної триває вечірнє тренування на стадіоні "Металіст".
Доповнення
Цього сезону Буяльський за "Динамо" відіграв 35 поєдинків і забив 4-ри голи при 3-х ассистах.