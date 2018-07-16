Сборная Украины выиграла медальный зачет юниорского Кубка Европы по дзюдо

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50495 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105588 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127153 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134522 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170379 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153836 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141493 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182199 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Во второй, заключительный — день юниорского Кубка Европы украинцы взяли два “золота” (Антипина и Халматов) и “бронзу” (Хлопецкий), информирует УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

“Золотой” дубль киевлян Анастасии Антипина и Дильшота Халматова в Пакши позволил обойти хозяев соревнований по главному показателю — победами. В результате в украинском — четыре первых места, тогда как у венгров — три.

Для Антипина — это уже вторая международная награда. Правда, первую медаль дзюдоистка завоевала два года назад — в мае 2016-го на кадетском Кубке Европы в Румынии она была бронзовым призером.

Дильшот уже в третий раз поднялся на юниорский пьедестал Кубка Европы, к тому же, он поочередно преодолел все ступени в весе до 55 килограммов.

Добавим, что в целом “желто-голубая” команда с 11-ю наградами стала первой в медальном зачете.

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