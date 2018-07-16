Сборная Украины выиграла медальный зачет юниорского Кубка Европы по дзюдо

“Золотой” дубль киевлян Анастасии Антипина и Дильшота Халматова в Пакши позволил обойти хозяев соревнований по главному показателю — победами. В результате в украинском — четыре первых места, тогда как у венгров — три.

Для Антипина — это уже вторая международная награда. Правда, первую медаль дзюдоистка завоевала два года назад — в мае 2016-го на кадетском Кубке Европы в Румынии она была бронзовым призером.

Дильшот уже в третий раз поднялся на юниорский пьедестал Кубка Европы, к тому же, он поочередно преодолел все ступени в весе до 55 килограммов.

Добавим, что в целом “желто-голубая” команда с 11-ю наградами стала первой в медальном зачете.