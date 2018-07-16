Збірна України виграла медальний залік юніорського Кубку Європи з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У другий, завершальний — день юніорського Кубку Європи українці взяли два “золота” (Антіпіна і Халматов) й “бронзу” (Хлопецький), інформує УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.
“Золотий” дубль киян Анастасії Антіпіної й Дільшота Халматова в Пакші дозволив обійти господарів змагань за головним показником — перемогами. В результаті в українців — чотири перших місця, тоді як в угорців — три.
Для Антіпіної — це вже друга міжнародна нагорода. Щоправда, першу медаль дзюдоїстка виборола два роки тому — у травні 2016-го на кадетському Кубку Європи в Румунії вона була бронзовою призеркою.
Дільшот уже втретє зійшов на юніорський п’єдестал Кубку Європи, до того ж, він по черзі подолав усі сходинки у вазі до 55 кілограмів.
Додамо, що загалом “жовто-блакитна” команда з 11-ма нагородами стала першою в медальному заліку.