Сборная Украины стала победителем Кубка Европы по кикбоксингу

Детали

78 клубов из 13 стран боролись за победу. Украина была представлена ​​8 спортсменами и имеет следующие результаты:

Замятин Павел (возрастная категория “взрослые”) поинтфайтинг (-74 кг) 1 место, поинтфайтинг (-79 кг) 1 место, кик-лайт (-74 кг) 1 место, кик-лайт (-79 кг) 1 место;

Ивтушок Михаил (возрастная категория “младшие кадеты”) поинтфайтинг (-37 кг) 1 место, поинтфайтинг (-42 кг) 1 место, кик-лайт (-37 кг) 1 место, кик-лайт (-42 кг) 1 место;

Донченко Даниил (возрастная категория “взрослые”) К1 (-75 кг) 1 место;

Дудник Игорь (возрастная категория “взрослые”) К1 (-67 кг) 1 место;

Орел Владислав (возрастная категория “старшие юниоры”) фул-контакт (-67 кг) 1 место;

Леоновец Дмитрий (возрастная категория “старшие юниоры”) К1 (63,5 кг) 3 место;

Тищук Даниил (возрастная категория “старшие юниоры”) фул-контакт (-71 кг) 3 место.

Отметим, что сборная команда Украины заняла первое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых и 3 бронзовых награды.

Дополнение

Впереди спортсменов ждет Всеукраинский турнир “Wizard Open” и Кубок Европы в Хорватии.