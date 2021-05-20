Сборная Украины стала победителем Кубка Европы по кикбоксингу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сборная команда Украины заняла первое место в медальном зачете на Кубке Европы по кикбоксингу WAKO "Serbia Open", передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Детали
78 клубов из 13 стран боролись за победу. Украина была представлена 8 спортсменами и имеет следующие результаты:
Замятин Павел (возрастная категория “взрослые”) поинтфайтинг (-74 кг) 1 место, поинтфайтинг (-79 кг) 1 место, кик-лайт (-74 кг) 1 место, кик-лайт (-79 кг) 1 место;
Ивтушок Михаил (возрастная категория “младшие кадеты”) поинтфайтинг (-37 кг) 1 место, поинтфайтинг (-42 кг) 1 место, кик-лайт (-37 кг) 1 место, кик-лайт (-42 кг) 1 место;
Донченко Даниил (возрастная категория “взрослые”) К1 (-75 кг) 1 место;
Дудник Игорь (возрастная категория “взрослые”) К1 (-67 кг) 1 место;
Орел Владислав (возрастная категория “старшие юниоры”) фул-контакт (-67 кг) 1 место;
Леоновец Дмитрий (возрастная категория “старшие юниоры”) К1 (63,5 кг) 3 место;
Тищук Даниил (возрастная категория “старшие юниоры”) фул-контакт (-71 кг) 3 место.
Отметим, что сборная команда Украины заняла первое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых и 3 бронзовых награды.
Дополнение
Впереди спортсменов ждет Всеукраинский турнир “Wizard Open” и Кубок Европы в Хорватии.