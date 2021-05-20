Збірна України стала переможцем Кубку Європи з кікбоксингу

Деталі

78 клубів з 13 країн боролися за перемогу. Україна була представлена ​​8 спортсменами і має наступні результати:

Замятін Павло (вікова категорія “дорослі”) поінтфайтінг (-74 кг) 1 місце, поінтфайтінг (-79 кг) 1 місце, кік-лайт (-74 кг) 1 місце, кік-лайт (-79 кг) 1 місце;

Івтушок Михайло (вікова категорія “молодші кадети”) поінтфайтінг (-37 кг) 1 місце, поінтфайтінг (-42 кг) 1 місце, кік-лайт (-37 кг) 1 місце, кік-лайт (-42 кг) 1 місце;

Донченко Данило (вікова категорія “дорослі”) К1 (-75 кг) 1 місце;

Дудник Ігор (вікова категорія “дорослі”) К1 (-67 кг) 1 місце;

Орел Владислав (вікова категорія “старші юніори”) фул-контакт (-67 кг) 1 місце;

Леоновец Дмитро (вікова категорія “старші юніори”) К1 (63,5 кг) 3 місце;

Тищук Данило (вікова категорія “старші юніори”) фул-контакт (-71 кг) 3 місце.

Зазначимо, що збірна команда України посіла перше місце в медальному заліку, завоювавши 11 золотих і 3 бронзових нагороди.

Доповнення

Попереду спортсменів чекає Всеукраїнський турнір “Wizard Open” і Кубок Європи в Хорватії.