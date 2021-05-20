Збірна України стала переможцем Кубку Європи з кікбоксингу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Збірна команда України виборола перше місце в медальному заліку на Кубку Європи з кікбоксингу WAKO "Serbia Open", передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Деталі
78 клубів з 13 країн боролися за перемогу. Україна була представлена 8 спортсменами і має наступні результати:
Замятін Павло (вікова категорія “дорослі”) поінтфайтінг (-74 кг) 1 місце, поінтфайтінг (-79 кг) 1 місце, кік-лайт (-74 кг) 1 місце, кік-лайт (-79 кг) 1 місце;
Івтушок Михайло (вікова категорія “молодші кадети”) поінтфайтінг (-37 кг) 1 місце, поінтфайтінг (-42 кг) 1 місце, кік-лайт (-37 кг) 1 місце, кік-лайт (-42 кг) 1 місце;
Донченко Данило (вікова категорія “дорослі”) К1 (-75 кг) 1 місце;
Дудник Ігор (вікова категорія “дорослі”) К1 (-67 кг) 1 місце;
Орел Владислав (вікова категорія “старші юніори”) фул-контакт (-67 кг) 1 місце;
Леоновец Дмитро (вікова категорія “старші юніори”) К1 (63,5 кг) 3 місце;
Тищук Данило (вікова категорія “старші юніори”) фул-контакт (-71 кг) 3 місце.
Зазначимо, що збірна команда України посіла перше місце в медальному заліку, завоювавши 11 золотих і 3 бронзових нагороди.
Доповнення
Попереду спортсменів чекає Всеукраїнський турнір “Wizard Open” і Кубок Європи в Хорватії.