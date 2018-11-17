Сборная Украины прибыла в Турцию и провела тренировку перед будущим спаррингом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сборная Украины провела первую тренировку по прилету в Турцию в ходе подготовки к контрольной встрече, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Вылет в Анталию состоялся согласно графику, и уже через два с половиной часа украинцы приземлились на известном на весь мир курорте.
Проведя в отеле не больше часа, сборники отправились на вечернюю тренировку. В занятии на поле отеля приняли участие 11 игроков - те, кто не был задействован во вчерашней игре со Словакией плюс Коваленко с Шапаренко, которые вышли на замену во втором тайме. В остальных - восстановительные процедуры.
Отмечается, что разминка, тактические и игровые серии были проведены в полном объеме. К тому же, на половине тренировки дождь вообще прекратился, поэтому интенсивное занятие ребята завершили без аккомпанемента осадков.
Заметим, что завтра в сборной - первый полноценный день в Анталии, во время которого состоятся очередные тренировки.
Добавим также, встреча с турками пройдет 20-го ноября в 19:30.