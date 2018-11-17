Збірна України прибула до Туреччини і провела тренування перед майбутнім спарингом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Збірна України провела перше тренування по прильоту до Туреччини у ході підготовки до контрольної зустрічі, повідомляє УНН із посиланням на ФФУ.
Виліт до Анталії відбувся згідно з графіком, і вже за дві з половиною години українці приземлилися на відомому на весь світ курорті.
Провівши у готелі не більше години, збірники вирушили на вечірнє тренування. У занятті на полі готелю взяли участь 11 гравців — ті, хто не був задіяний у вчорашній грі із Словаччиною плюс Коваленко з Шапаренком, які вийшли на заміну в другому таймі. У решти — відновлювальні процедури.
Зазначається, що розминка, тактичні та ігрові серії були проведені в повному обсязі. До того ж, на половині тренування дощ взагалі припинився, тож інтенсивне заняття хлопці завершили без акомпанементу опадів.
Зауважимо, що завтра у збірної — перший повноцінний день в Анталії, під час якого відбудуться чергові тренування.
Додамо також, зустріч із турками пройде 20-го листопада о 19:30.