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Збірна України прибула до Туреччини і провела тренування перед майбутнім спарингом

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Збірна України провела перше тренування по прильоту до Туреччини у ході підготовки до контрольної зустрічі, повідомляє УНН із посиланням на ФФУ.

Виліт до Анталії відбувся згідно з графіком, і вже за дві з половиною години українці приземлилися на відомому на весь світ курорті.

Провівши у готелі не більше години, збірники вирушили на вечірнє тренування. У занятті на полі готелю взяли участь 11 гравців — ті, хто не був задіяний у вчорашній грі із Словаччиною плюс Коваленко з Шапаренком, які вийшли на заміну в другому таймі. У решти — відновлювальні процедури.

Зазначається, що розминка, тактичні та ігрові серії були проведені в повному обсязі. До того ж, на половині тренування дощ взагалі припинився, тож інтенсивне заняття хлопці завершили без акомпанементу опадів.

Зауважимо, що завтра у збірної — перший повноцінний день в Анталії, під час якого відбудуться чергові тренування.
Додамо також, зустріч із турками пройде 20-го листопада о 19:30.

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