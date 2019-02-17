Сборная Украины попала на цветочную церемонию эстафеты КМ по биатлону

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62755 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 83618 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130843 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130565 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129938 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125112 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161038 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117839 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141437 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сборная Украины попала на цветочную церемонию эстафеты КМ по биатлону

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. В американском Солт-Лейк-Сити состоялась одиночная смешанная эстафета восьмого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на сайт IBU.

Украину в данной гонке представлял дуэт Дмитрия Подручного и Юлии Джимы, который прошел всю дистанцию без штрафных кругов, но с 6-ю дополнительными патронами. "Сине-желтые" уступили 1:17,9 мин победителям из Италии Вирер и Лукасу Хоферам и заняли место в цветочной церемонии - шестое.

Призерами также стала Австрия - 2-й результат в Симон Эдер и Лизы Весы Хаузер, а "бронза" в активе французов Гигонна и Жулии Симон.

Добавим, что заключительной гонкой 8-го этапа станет классическая смешанная эстафета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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