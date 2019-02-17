Сборная Украины попала на цветочную церемонию эстафеты КМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В американском Солт-Лейк-Сити состоялась одиночная смешанная эстафета восьмого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на сайт IBU.
Украину в данной гонке представлял дуэт Дмитрия Подручного и Юлии Джимы, который прошел всю дистанцию без штрафных кругов, но с 6-ю дополнительными патронами. "Сине-желтые" уступили 1:17,9 мин победителям из Италии Вирер и Лукасу Хоферам и заняли место в цветочной церемонии - шестое.
Призерами также стала Австрия - 2-й результат в Симон Эдер и Лизы Весы Хаузер, а "бронза" в активе французов Гигонна и Жулии Симон.
Добавим, что заключительной гонкой 8-го этапа станет классическая смешанная эстафета.