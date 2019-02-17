Збірна України потрапила до квіткової церемонії естафети КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. В американському Солт-Лейк-Сіті відбулася одиночна змішана естафета восьмого етапу Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на сайт IBU.
Україну в даній гонці представляв дует Дмитра Підручного та Юлії Джими, який пройшов усю дистанцію без штрафних кіл, але з 6-ма додатковими патронами. "Синьо-жовті" поступилися 1:17,9 хв переможцям з Італії Доротеї Вірер та Лукасу Хоферу та посіли місце в квітковій церемонії – шосте.
Призерами також стала Австрія – 2-й результат у Сімон Едер і Лізи Терези Хаузер, а "бронза" в активі французів Гігонна і Жулії Сімон.
Додамо, що заключною гонкою 8-го етапу стане класична змішана естафета.