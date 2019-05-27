Сборная Украины победила Катар и вышла в плей-офф молодежного ЧМ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Во втором поединке группового этапа молодежного чемпионата мира в Польше команда Украины встретилась со сверстниками из Катара, сообщает УНН.

Единственное взятие произошло в первой части второй 45-минутки. Цитаишвили навесил на дальнюю штангу, но мяч пролетел мимо всех. Мяч на грани штрафной подхватил Булеца и навесил на свободного Дениса Попова. Защитник киевского "Динамо" головой переправил игровой снаряд в сетку - 1:0.

Примечательно, что Попов забил во втором подряд поединке - в первом туре он записал в актив гол в ворота США.

Стоит отметить, что Украина теперь вышла в раунд 1/8 финала (6 очков) во всех четырех своих выступлениях в истории соревнований (2001, 2005, 2015 и 2019). Однако еще не разу не доходили до четвертьфинала.

Украинские Национальные Новости

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