Збірна України перемогла Катар і вийшла в плей-оф молодіжного ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У другому поєдинку групового етапу молодіжного чемпіонату світу в Польщі команда України зустрілася з однолітками з Катару, повідомляє УНН.
Єдине взяття відбулося у першій частині другої 45-хвилинки. Цітаїшвілі навісив на дальню стійку, але м'яч пролетів повз усіх. М'яч на межі штрафної підхопив Булеца і навісив на вільного Дениса Попова. Захисник київського "Динамо" головою переправив ігровий снаряд у сітку – 1:0.
Примітно, що Попов забив у другому поспіль поєдинку – у першому турі він записав до активу гол у ворота США.
Варто відзначити, що Україна тепер вийшла в раунд 1/8 фіналу (має 6 очок) у всіх чотирьох своїх виступах в історії змагань (2001, 2005, 2015 і 2019). Однак ще не разу не доходили до чвертьфіналу.