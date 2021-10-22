Сборная Украины получила потенциальных соперников по Лиге наций УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Сборная Украины по футболу получила потенциальных соперников перед жеребьевкой Лиги наций УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Как и в предыдущем цикле, в дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D - семь команд.
Украина попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику с другой (кроме России), третьей и четвертой.
Вашему вниманию посев участников Лиги В:
Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.
Примечательно, что корзины были сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций-2020/2021.
Дополнение
Церемония жеребьевки Лиги наций-2022/2023 состоится 16 декабря в швейцарском Монтре.