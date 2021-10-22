Збірна України отримала потенційних суперників по Лізі націй УЄФА

Деталі

Як і в попередньому циклі, у дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D — сім команд.

Україна потрапила до першого кошика Ліги В й отримає по одному супернику з другого (окрім Росії), третього та четвертого.

До вашої уваги посів учасників Ліги В:

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Примітно, що кошики були сформовані відповідно за рейтингу збірних за підсумками Ліги націй-2020/2021.

Доповнення

Церемонія жеребкування Ліги націй-2022/2023 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре.