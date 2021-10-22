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Збірна України отримала потенційних суперників по Лізі націй УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Збірна України з футболу отримала потенційних суперників перед жеребкуванням Ліги націй УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Збірна України отримала потенційних суперників по Лізі націй УЄФА

Деталі

Як і в попередньому циклі, у дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D — сім команд.
Україна потрапила до першого кошика Ліги В й отримає по одному супернику з другого (окрім Росії), третього та четвертого.

До вашої уваги посів учасників Ліги В:
Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.
Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.
Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.
Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Примітно, що кошики були сформовані відповідно за рейтингу збірних за підсумками Ліги націй-2020/2021.

Доповнення

Церемонія жеребкування Ліги націй-2022/2023 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре.

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