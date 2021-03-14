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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53576 просмотра

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3 марта, 20:50 • 74542 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Сборная Украины получила арбитров на первые поединки отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины получила арбитров на первые поединки отбора на ЧМ-2022

Киев  •  УНН

 • 13743 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. УЕФА обнародовала судейские назначения на первые туры отборочных поединков на чемпионат мира 2022 года, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.


Детали

Первый домашний поединок отбора ЧМ-2022 для сборной Украины с Финляндией, который состоится 28 марта во Львове на стадионе “Арена Львов”, доверено провести румынской бригаде арбитров во главе с 36-летним Иштваном Ковачем.

На линиях ему будут помогать Василе Маринеску и Михай Артене. Четвертый судья — Овидиу Хацеган. Делегат ФИФА — Ева Гажевська (Польша). Судейский наблюдатель — Уильям Янг (Шотландия).

На поединке отборочного турнира ЧМ-2022 Украина — Казахстан, который состоится 31 марта также на “Арене Львов” будет работать словенский судейская бригада во главе с 40-летним Матвеем Югом.

На линиях ему будут помогать Матей Жунич и Грега Кордец. Четвертый арбитр — Слава Винчич. Делегат ФИФА — Владимирас Бузмаковас (Литва). Судейский наблюдатель — Деян Филипович (Сербия).

Дополнение

Другими соперниками “желто-синих” в отборочном цикле станут Босния и Герцеговина и Франция.

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