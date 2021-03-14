Збірна України отримала арбітрів на перші поєдинки відбору на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. УЄФА оприлюднила суддівські призначення на перші тури відбіркових поєдинків на чемпіонат світу 2022 року, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Перший домашній поєдинок відбору ЧС-2022 для збірної України з Фінляндією, який відбудеться 28 березня у Львові на стадіоні “Арена Львів”, довірено провести румунській бригаді арбітрів на чолі з 36-річним Іштваном Ковачем.
На лініях йому допомагатимуть Василе Марінеску та Міхай Артене. Четвертий суддя — Овідіу Хацеган. Делегат ФІФА — Єва Гажевська (Польща). Суддівський спостерігач — Уїльям Янг (Шотландія).
На поєдинку відбірного турніру ЧС-2022 Україна — Казахстан, який відбудеться 31 березня також на “Арені Львів”, працюватиме словенська суддівська бригада на чолі із 40-річним Матеєм Югом.
На лініях йому допомагатимуть Матей Жунич та Грега Кордец. Четвертий арбітр — Славко Вінчич. Делегат ФІФА — Владімірас Бузмаковас (Литва). Суддівський спостерігач — Деян Філіпович (Сербія).
Доповнення
Іншими суперниками “жовто-блакитних” у відбірковому циклі стануть Боснія і Герцеговина та Франція.