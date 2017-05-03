Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по каратэ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В турецком городе Измит пройдет 52-й чемпионат Европы по каратэ с участием украинских спортсменов, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Сборную Украины будут представлять 16 спортсменов из четырех регионов страны: 7 - из Львова, 5 - из Одесской области, 3 - из Киева и 1 - из Черновцов.
Персональный состав выглядит так: ката (мужчины): Виталий Кулик; кумитэ (женщины): Екатерина Кривая (-50 кг), Анжелика Терлюга (-55 кг), Анита Серегина (-61 кг), Анна Мельник (-68 кг), Анастасия Степашко (+ 68кг), Анастасия Мястковська (командное кумитэ); кумитэ (мужчины): Олег Филиппович (-60 кг), Денис Копытько (-67 кг), Станислав Горуна (-75 кг), Андрей Торошанко (-84 кг), Ярослав Горуна (+84 кг), Валерий Чеботарь, Игорь Угнич Александр Розенберг, Константин Цымбал (все - командное кумитэ).
Примечательно, что несмотря на достаточно большую историю это будет первый чемпионат континента в олимпийском статусе каратэ. Его участники будут соревноваться не только за престижные европейские награды, но и за рейтинговые очки, необходимые для попадания на олимпийский турнир в Токио 2020 года.
Заметим, что в соревнованиях примут участие 424 спортсмена из 44 стран. Турнир пройдет с 4 по 7 мая в спорткомплексе "Sehit Recep Topaloglu Arena", который рассчитан на 5000 мест для зрителей.