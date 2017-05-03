Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з карате
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У турецькому місті Ізміт пройде 52-й чемпіонат Європи з карате за участі українських спортсменів, передає УНН з посиланням на НОК України.
Збірну України представлятимуть 16 спортсменів з чотирьох регіонів країни: 7 – зі Львова, 5 – з Одещини, 3 – з Києва та 1 з Чернівців.
Персональний склад виглядає так: ката (чоловіки): Віталій Кулик; куміте (жінки): Катерина Крива (-50 кг), Анжеліка Терлюга (-55 кг), Аніта Серьогіна (-61 кг), Ганна Мельник (-68 кг), Анастасія Степашко (+68кг), Анастасія Мястковська (командне куміте); куміте (чоловіки): Олег Філіпович (-60 кг), Денис Копитько (-67 кг), Станіслав Горуна (-75 кг), Андрій Торошанко (-84 кг), Ярослав Горуна (+84 кг), Валерій Чоботар, Ігор Угніч, Олександр Розенберг, Костянтин Цимбал (всі – командне куміте).
Примітно, що попри досить велику історію це буде перший чемпіонат континенту в олімпійському статусі карате. Його учасники змагатимуться не лише за престижні європейські нагороди, але й за рейтингові очки, необхідні для потрапляння на олімпійський турнір в Токіо 2020 року.
Зауважимо, що у змаганнях візьмуть участь 424 спортсмена з 44 країн. Турнір пройде з 4-го по 7 травня в спорткомплексі "Sehit Recep Topaloglu Arena", що вміщує 5 тисяч місць для глядачів.