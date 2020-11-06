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Сборная Швейцарии обнародовала заявку на матч Лиги наций против Украины

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович вызвал 24-х футболистов для подготовки к ближайшим матчам своей команды в том числе со сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

Состав сборной Швейцарии:

Вратари: Ян Зоммер ( "Боруссия" М, Германия), Ивон Мвого ( "Лейпциг", Германия), Грегор Кобель ( "Штутгарт", Германия).

Защитники: Мануэль Аканджи ( "Боруссия" Д, Германия), Лорис Бенито ( "Бордо", Франция), Сильван Видмер, Эрай Кюмарт (оба - "Базель"), Нико Ельведи ( "Боруссия" М, Германия), Джордан Лотомба ( "Ницца", Франция), Бечири Омерагич ( "Цюрих"), Рикардо Родригес ( "Торино", Италия), Фабиан Шер ( "Ньюкасл", Англия).

Полузащитники: Едимилсон Фернандеш ( "Майнц", Германия), Ремо Фройлер ( "Аталанта", Италия), Марио Гавранович ( "Динамо" З, Хорватия), Адмир Мехмеди, Ренато Штеффен (оба - "Вольфсбург", Германия), Шакири ( "Ливерпуль", Англия), Рубен Варгас ( "Аугсбург", Германия), Джака ( "Арсенал", Англия), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба - "Айнтрахт" Ф, Германия).

Нападающие: Харис Сеферович ( "Бенфика", Португалия), Брель эмболии ( "Боруссия" М, Германия).

Примечательно, что поединок в группе А4 Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины состоится 17 ноября в Люцерне в 21:45 по киевскому времени. Против Испании украинская сборная сыграет 14 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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