Збірна Швейцарії оприлюднила заявку на матч Ліги націй проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Наставник збірної Швейцарії Владимир Петкович викликав 24-х футболістів для підготовки до найближчих матчів своєї команди в тому числі із збірною України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Швейцарської футбольної асоціації.
Склад збірної Швейцарії:
Воротарі: Ян Зоммер ("Боруссія" М, Німеччина), Івон Мвого ("Лейпциг", Німеччина), Грегор Кобель ("Штутгарт", Німеччина).
Захисники: Мануель Аканджі ("Боруссія" Д, Німеччина), Лоріс Беніто ("Бордо", Франція), Сильван Відмер, Ерай Кюмарт (обидва — "Базель"), Ніко Ельведі ("Боруссія" М, Німеччина), Джордан Лотомба ("Ніцца", Франція), Бечірі Омерагич ("Цюрих"), Рікардо Родрігес ("Торіно", Італія), Фабіан Шер ("Ньюкасл", Англія).
Півзахисники: Едімілсон Фернандеш ("Майнц", Німеччина), Ремо Фройлер ("Аталанта", Італія), Маріо Гавранович ("Динамо" З, Хорватія), Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен (обидва — "Вольфсбург", Німеччина), Джердан Шакірі ("Ліверпуль", Англія), Рубен Варгас ("Аугсбург", Німеччина), Граніт Джака ("Арсенал", Англія), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва — "Айнтрахт" Ф, Німеччина).
Нападники: Харіс Сеферович ("Бенфіка", Португалія), Брель Емболо ("Боруссія" М, Німеччина).
Примітно, що поєдинок у групі А4 Ліги націй між збірними Швейцарії та України відбудеться 17 листопада в Люцерні о 21:45 за київським часом. Проти Іспанії українська збірна зіграє 14 листопада.