Збірна Швейцарії оприлюднила заявку на матч Ліги націй проти України

Склад збірної Швейцарії:

Воротарі: Ян Зоммер ("Боруссія" М, Німеччина), Івон Мвого ("Лейпциг", Німеччина), Грегор Кобель ("Штутгарт", Німеччина).

Захисники: Мануель Аканджі ("Боруссія" Д, Німеччина), Лоріс Беніто ("Бордо", Франція), Сильван Відмер, Ерай Кюмарт (обидва — "Базель"), Ніко Ельведі ("Боруссія" М, Німеччина), Джордан Лотомба ("Ніцца", Франція), Бечірі Омерагич ("Цюрих"), Рікардо Родрігес ("Торіно", Італія), Фабіан Шер ("Ньюкасл", Англія).

Півзахисники: Едімілсон Фернандеш ("Майнц", Німеччина), Ремо Фройлер ("Аталанта", Італія), Маріо Гавранович ("Динамо" З, Хорватія), Адмір Мехмеді, Ренато Штеффен (обидва — "Вольфсбург", Німеччина), Джердан Шакірі ("Ліверпуль", Англія), Рубен Варгас ("Аугсбург", Німеччина), Граніт Джака ("Арсенал", Англія), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва — "Айнтрахт" Ф, Німеччина).

Нападники: Харіс Сеферович ("Бенфіка", Португалія), Брель Емболо ("Боруссія" М, Німеччина).

Примітно, що поєдинок у групі А4 Ліги націй між збірними Швейцарії та України відбудеться 17 листопада в Люцерні о 21:45 за київським часом. Проти Іспанії українська збірна зіграє 14 листопада.