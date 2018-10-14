Сборная Нидерландов нанесла разгромное поражение Германии в Лиге наций

В первой половине подача с углового сопровождалась ударом головой Райана Бабеля. Мяч попал к перекладине и улетел в Ван Дейка. Защитник “Ливерпуля” отправил игровой снаряд уже в пустую сетку ворот.

Такой счет держался долгое время, практически до конца баталии. На 87 минуте его сменил Депай, который завершил прострел от Промеса. В компенсированное время разгромным цифры на табло установил Вейналдум — 3:0.

Заметим, что в элитном дивизиона Лиги наций, в группе 1 Нидерланды имеют три очка и на один балл отстают от Франции. Германия на дне таблицы — 1 пункт.