Сборная Нидерландов нанесла разгромное поражение Германии в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Фанаты на “Йохан Кройфф Арене” стали очевидцами уверенной победы сборной Нидерландов над гостями — командой Германии, передает корреспондент УНН.
В первой половине подача с углового сопровождалась ударом головой Райана Бабеля. Мяч попал к перекладине и улетел в Ван Дейка. Защитник “Ливерпуля” отправил игровой снаряд уже в пустую сетку ворот.
Такой счет держался долгое время, практически до конца баталии. На 87 минуте его сменил Депай, который завершил прострел от Промеса. В компенсированное время разгромным цифры на табло установил Вейналдум — 3:0.
Заметим, что в элитном дивизиона Лиги наций, в группе 1 Нидерланды имеют три очка и на один балл отстают от Франции. Германия на дне таблицы — 1 пункт.