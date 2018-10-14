Збірна Нідерландів завдала розгромної поразки Німеччині у Лізі націй

У першій половині подача з кутового супроводжувалася ударом головою Райана Бабеля. М’яч потрапив до поперечини і відлетів до Ван Дейка. Захисник “Ліверпуля” відправив ігровий снаряд вже у порожню сітку воріт.

Такий рахунок тримався довгий час, практично до кінця баталії. На 87 хвилині його змінив Мемфіс Депай, який завершив простріл від Промеса. У компенсований час розгромними цифри на табло встановив Вейналдум — 3:0.

Зауважимо, що в елітному дивізіону Ліги націй, у групі 1 Нідерланди мають три очки і на один бал відстають від Франції. Німеччина на дні таблиці — 1 пункт.