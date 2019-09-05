Сборная Австралии продолжила победную серию на ЧМ по баскетболу

Двадцать один набранный пункт в первые шесть минут игры позволил австралийцам захватить лидирующую позицию, но во второй четверти литовцы сократили отставание — 27:25. В дальнейшем результативная игра центрового “Финикса” Бейнса, который набрал 15 очков, позволила уйти на перерыв команды за лидерства Австралии — 52:41.

В заключительном отрезке баталии европейцы выровняли положение на паркете, но лидерские способности защитника “Сан-Антонио” Патрика Миллса помогли австралийцам праздновать уже третью победу в чемпионате — 87:82.

Статистика:

Литва: Григгонис — 19 очков, Лекьявичус — 15 Сабонис — 12

Австралия: Миллс — 23 Бейнс 21+13 подборов.