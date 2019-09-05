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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110878 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121851 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113407 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119439 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124882 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150643 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150297 просмотра

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Сборная Австралии продолжила победную серию на ЧМ по баскетболу

Сборная Австралии продолжила победную серию на ЧМ по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 7697 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В центральном противостоянии третьего тура первого группового раунда чемпионата мира по баскетболу в Китае соревновались команды Литвы и Австралии, передает корреспондент УНН.

Двадцать один набранный пункт в первые шесть минут игры позволил австралийцам захватить лидирующую позицию, но во второй четверти литовцы сократили отставание — 27:25. В дальнейшем результативная игра центрового “Финикса” Бейнса, который набрал 15 очков, позволила уйти на перерыв команды за лидерства Австралии — 52:41.

В заключительном отрезке баталии европейцы выровняли положение на паркете, но лидерские способности защитника “Сан-Антонио” Патрика Миллса помогли австралийцам праздновать уже третью победу в чемпионате — 87:82.

Статистика:

Литва: Григгонис — 19 очков, Лекьявичус — 15 Сабонис — 12

Австралия: Миллс — 23 Бейнс 21+13 подборов.

Украинские Национальные Новости

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