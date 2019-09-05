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Збірна Австралії продовжила переможну серію на ЧС з баскетболу

Київ • УНН

 • 7698 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У центральному протистоянні третього туру першого групового раунду чемпіонату світу з баскетболу у Китаї змагалися команди Литви та Австралії, передає кореспондент УНН.

Двадцять один набраний пункт в перші шість хвилин гри дозволили австралійцям захопити лідируючу позицію, але в другій чверті литовці скоротили відставання — 27:25. Надалі результативна гра центрового “Фінікса” Бейнса, який набрав 15 очок, дозволила піти на перерву командам за лідерства Австралії — 52:41.

У заключному відрізку баталії європейці вирівняли становище на паркеті, але лідерські здібності захисника “Сан-Антоніо” Патріка Міллса допомогли австралійцям святкувати вже третю перемогу в чемпіонаті — 87:82.

Статистика:

Литва: Гріггоніс — 19 очок, Лекьявічус — 15, Сабоніс — 12

Австралія: Міллс — 23, Бейнс 21 + 13 підбирань.

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