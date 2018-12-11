Сборщик металлолома подорвался на снаряде времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В понедельник, 10 декабря, в пгт Новая Маячка Алешковского района на территории одного из частных домовладений произошел взрыв неизвестного предмета. В результате погиб 23-летний владелец домовладения. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции в Херсонской области, передает УНН.
“Во время общения с родными погибшего полицейские установили, что несколько дней назад он приобрел металлоискатель и накануне на своем автомобиле ездил в местности, где во время Второй мировой войны велись бои. Там мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом. Во время этого процесса и произошел взрыв, в результате которого пострадавший получил смертельные ранения”, - сообщил начальник Олешковского отделения полиции Сергей Ященко.
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После осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники выяснили, что произошел разрыв снаряда времен Второй мировой войны.
Никто из окружающих граждан не пострадал. Частично были повреждены крыша и окна дома и летней кухни, среди которых располагался сарай.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами” и ч.1 ст.115 УК “Умышленное убийство” с пометкой “несчастный случай”.
Также в ходе проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили в автомобиле и среди обломков подсобного помещения еще несколько снарядов со следами ржавчины. Решается вопрос об их безопасном обезвреживании.
Напомним, в Румынии от взрыва снаряда времен Второй мировой погиб рабочий.