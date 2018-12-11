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Збирач металобрухту підірвався на снаряді часів Другої світової

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У понеділок, 10 грудня, в смт Нова Маячка Олешківського району на території одного з приватних домоволодінь стався вибух невідомого предмета. У результаті загинув 23-річний власник домоволодіння. Про це повідомив відділ комунікацій поліції у Херсонській області, передає УНН. 

Збирач металобрухту підірвався на снаряді часів Другої світової

“Під час спілкування з рідними загиблого поліцейські встановили, що кілька днів тому він придбав металошукач і напередодні на своєму автомобілі їздив до місцевості, де під час Другої світової війни велися бої. Там чоловік знайшов кілька снарядів калібру 152 мм, які збирався розібрати на металобрухт. Під час цього процесу і стався вибух, в результаті якого потерпілий отримав смертельні поранення”, — повідомив начальник Олешківського відділення поліції Сергій Ященко.

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Після огляду місця події фахівці-вибухотехніки з’ясували, що стався розрив снаряду часів Другої світової війни.

Ніхто з оточуючих громадян не постраждав. Частково були пошкоджені дах та вікна будинку та літньої кухні, посеред яких розташовувався сарай.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” та ч.1 ст.115 ККУ “Умисне вбивство” з позначкою “нещасний випадок”.

Також у ході проведення огляду місця події поліцейські виявили в автомобілі та серед уламків підсобного приміщення ще кілька снарядів зі слідами іржі. Вирішується питання про їх безпечне знешкодження.

Нагадаємо, у Румунії від вибуху снаряду часів Другої світової загинув робітник.

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