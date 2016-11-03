Увеличение минимальной заработной платы потребует дополнительных средств в госбюджет

"Все просчитано исходя из ситуации в стране. Около 38 млрд грн дополнительно привлечено в бюджет. Такая же сумма пойдет на выплаты", - отметил чиновник.

Напомним, что Кабмин на внеочередном заседании утвердил проект бюджета 2017, который предусматривает рост минимальной зарплаты до 3200 гривен.

Как сообщал УНН, по словам А.Ревы, повышение минимальной заработной платы выровняет прожиточный минимум и первый тарифный разряд.