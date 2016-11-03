Збільшення мінімальної заробітної плати вимагатиме додаткових коштів до держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Збільшення мінімальної заробітної плати вимагатиме додаткового залучення до державного бюджету близько 38 млрд грн. Про це журналістам повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
“Усе прораховано виходячи з ситуації в країні. Близько 38 млрд грн додатково буде залучено до бюджету. Така ж сума піде на виплати”, — зазначив чиновник.
Нагадаємо, що Кабмін на позачерговому засіданні затвердив проект бюджету 2017, який передбачає зростання мінімальної зарплати до 3,2 тисяч гривень.
Як повідомляв УНН, за словами А.Реви, підвищення мінімальної заробітної платні вирівняє прожитковий мінімум і перший тарифний розряд.