Увеличение «минималки» и легализация труда ликвидирует дефицит ПФУ - О.Зарудный

"Я считаю, что дефицит бюджета Пенсионного фонда может погасить до 2024 года. Надо легализовать заработную плату и увеличить размер оплаты труда. Это то, что сегодня происходит в связи с увеличением минимального размера заработной платы. И я назвал вам цифры, мы за 2 месяца имеем на 25% перевыполнения плановых доходов и я надеюсь, что тенденция сохранится и мы будем иметь соответствующий ресурс, для того, чтобы увеличивать размер пенсий и чтобы постепенно ликвидировать дефицит Пенсионного фонда", - сообщил О.Зарудный.

Напомним, на покрытие дефицита Пенсионного фонда Украины в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено более 71 млрд грн, это на 10 млрд грн меньше, чем было в бюджете фонда прошлого года.

Как сообщал УНН, дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 141 млрд грн.