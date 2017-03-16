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Збільшення "мінімалки" та легалізація праці ліквідує дефіцит ПФУ - О.Зарудний

Київ • УНН

 • 12160 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду можна до 2024 року за рахунок збільшення мінімальної зарплати, а також легалізації праці. Про на прес-конференції повідомив Голова Правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, передає УНН.

"Я вважаю, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду можливо погасити до 2024 року. Треба легалізувати заробітну плату і збільшити розмір оплати праці. Це те, що сьогодні відбувається в зв’язку зі збільшенням мінімального розміру заробітної плати. І я назвав вам цифри, що ми за 2 місяці маємо на 25% перевиконання планових доходів і я сподіваюсь, що тенденція збережеться і ми будемо мати відповідний ресурс, для того, щоб збільшувати розмір пенсій і щоб поступово ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду", - повідомив О.Зарудний.

 

Нагадаємо, на покриття дефіциту Пенсійного фонду України у державному бюджеті на 2017 рік передбачено понад 71 млрд грн, це на 10 млрд грн менше, ніж було у бюджеті фонду минулого року.

Як повідомляв УНН, дефіцит Пенсійного фонду України становить 141 млрд грн.

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