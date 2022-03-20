Сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных ударов ГРК “Кинжал” по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал” по Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не понесли. Защитники Украины надежно удерживают занятые районы и рубежи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что благодаря героическому национальному сопротивлению россия не достигла своих захватнических целей в Украине.
"В то же время, сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал”", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что оккупанты возобновили воздушную разведку и обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с применением армейской авиации и артиллерии.
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Американские официальные лица подтвердили, что россия запустила гиперзвуковые ракеты против Украины, что стало первым известным использованием таких ракет в бою.