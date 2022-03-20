Сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных ударов ГРК “Кинжал” по Украине - Генштаб

Цитата

"Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не понесли. Защитники Украины надежно удерживают занятые районы и рубежи", - говорится в сообщении.



Сообщается, что благодаря героическому национальному сопротивлению россия не достигла своих захватнических целей в Украине.

"В то же время, сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом “Кинжал”", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что оккупанты возобновили воздушную разведку и обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с применением армейской авиации и артиллерии.

Дополнение

Американские официальные лица подтвердили, что россия запустила гиперзвуковые ракеты против Украины, что стало первым известным использованием таких ракет в бою.



