Зберігається загроза нанесення окупантами ракетних ударів ГРК “Кинжал” по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Зберігається загроза нанесення окупантами ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема й гіперзвуковим ракетним комплексом “Кинжал” по Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
«Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін за останню добу не зазнали. Захисники України надійно утримують зайняті райони та рубежі», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що завдяки героїчному національному спротиву росія не досягла своїх загарбницьких цілей в Україні.
«Водночас, зберігається загроза нанесення противником ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковим ракетним комплексом “Кинжал”», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що окупанти відновили повітряну розвідку та обстріли позицій Збройних Сил України із застосуванням армійської авіації та артилерії.
Доповнення
Американські офіційні особи підтвердили, що росія запустила гіперзвукові ракети проти України, що стало першим відомим використанням таких ракет у бою.